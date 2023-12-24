В Минобороны сообщили о массовом уничтожении украинских дронов МО: группировка «Юг» сбила на Донецком направлении 10 беспилотников ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В течение суток военнослужащие российской группировки «Юг» на Донецком направлении сбили 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал ТАСС глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, боевые операции выполнялись в районе Горловки, Марьинки и Победы в ДНР.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Марьинка, Победа Донецкой Народной Республики, — сказал военный.

Также, по его словам, россияне отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Красного, Дылеевки, Кирово и Георгиевки. Астафьев указал, что украинцы потеряли убитыми и ранеными до 200 военнослужащих, а также четыре танка, БМП Bradley и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены САУ Krab, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Ранее Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили шесть атак ВСУ в районах Клещеевки, Красного и Марьинки. Помимо этого, были ликвидированы подразделения противника в районах Андреевки, Раздоловки, Курдюмовки, Веселого и Васюковки. Потери украинской армии составили до 125 военных. Также ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30, два пикапа, три бронированных автомобиля и четыре самоходных артиллерийских установки.

До этого российская группировка войск «Юг» на Донецком направлении ликвидировала порядка 270 военнослужащих ВСУ и две бронемашины. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Клещеевки и Торецка. Также были отбиты три атаки украинских штурмовых групп.