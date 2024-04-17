В Минобороны рассказали об уничтожении живой силы ВСУ под Авдеевкой МО: российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Расчет самоходного миномета «Нона-СВК» группировки войск «Центр» уничтожил живую силу на опорном пункте ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Под удар попали силы противника на Авдеевском направлении.

В боевой расчет «Ноны» входили бойцы из Тувы. Огонь вели 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. По данным Минобороны, для максимальной безопасности артиллеристы сделали серию выстрелов по целям и немедленно поменяли огневую позицию.

Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить военные объекты противника минимальным количеством выстрелов, — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» ударили по месту высадки десанта ВСУ на правом берегу Днепра. По его словам, российские военные уничтожили девять лодок и до 20 украинских военных. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Сальдо добавил, что российские подразделения также нанесли огневое поражение живой силе и военной технике противника в районе села Работино.