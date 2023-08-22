В Минобороны рассказали об ударе по ВСУ в районе Урожайного В Минобороны рассказали об ударе по ВСУ в районе Урожайного и Старомайорского

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ в районе Урожайного и Старомайорского, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, в результате была уничтожена разведгруппа противника.

Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районах Урожайного и Старомайорского. Поражены более десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ, — сказал Чехов.

Он также добавил, что огнем артиллерии удалось ликвидировать пикап с украинскими бойцами в районе села Ровнополь и пост наблюдения и связи в Угледаре. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена гаубица М777 восточнее Великой Новоселки и минометный расчет северо-западнее Новодонецка. Помимо этого, по словам Чехова, применением ударных беспилотников уничтожены самоходное артиллерийское орудие «Нона» близ Новомихайловки и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» юго-западнее Темировки.

Также военный рассказал об уничтожении с помощью ЗРК «Бук», «Тор» и «Оса» трех беспилотных аппаратов самолетного типа «Фурия» и одного беспилотника «Валькирия».

Ранее Чехов рассказал, что российские военные при помощи авиации ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ вблизи пяти населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. По его словам, под обстрел попали позиции украинских военных недалеко от Великой Новоселки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного. Все назначенные объекты были поражены.

До этого Чехов рассказал, что Вооруженные силы России уничтожили три опорных пункта и склад боеприпасов украинской армии в районе Урожайного. Атака была произведена войсками группировки «Восток» при поддержке артиллерии и авиации.