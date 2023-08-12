В Минобороны рассказали об атаке 20 беспилотников на Крым Минобороны: ВС РФ пресекли попытку атаки 20 украинских беспилотников на Крым

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские военные в ночь на 12 августа пресекли попытку Украины атаковать территорию Крыма при помощи 20 беспилотников, сообщили в Минобороны. В ведомстве заявили, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 14 беспилотников были уничтожены силами ПВО, еще шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что над разными районами полуострова сработали системы ПВО. Он призвал местных жителей в этой связи сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

4 августа Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались совершить атаку 13 беспилотниками на Крым. Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. До этого в Минобороны России заявили, что в ночь на 30 июля украинские войска попытались атаковать Крым 25 беспилотниками. ПВО уничтожили 16 вражеских дронов, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.