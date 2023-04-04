В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 250 военных

Фото: МО РФ

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 250 военнослужащих, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. При этом в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожено более 30 украинских военнослужащих.

За сутки на данном направлении уничтожено до 225-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30, — говорится в сообщении.

Также в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Кроме того, уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области.



1 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на Купянском направлении было ликвидировано до 50 бойцов ВСУ. Также там уничтожено два автомобиля и одна гаубица Д-30. На Краснолиманском направлении потери украинской армии составили до 100 человек. Как сказал Конашенков, на Донецком направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях — до 50, а на Херсонском — до 40.

В свою очередь глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ скопили большое количество бойцов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он уверен, что украинские войска намерены форсировать Днепр.