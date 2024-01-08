В Минобороны рассказали о неудачных попытках ротации ВСУ Минобороны: ВС РФ сорвали шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные за сутки пресекли шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на Южно-Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Также, по его словам, были пресечены действия двух разведывательных групп.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении. <...> В течение суток сорвано шесть попыток противника провести ротации боевиков. Пресечены действия двух разведывательных и одной инженерной групп, — сказал военный.

До этого Гордеев заявлял, что украинские войска предприняли пять попыток атак на позиции ВС РФ в районе Новомихайловки. Они были отражены бойцами мотострелковых подразделений армии России при поддержке артиллерии и авиации. Отмечается, что после отражения атак Вооруженные силы России нанесли удары по противнику в районах Угледара и Урожайного.

В свою очередь, глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщал, что российские военнослужащие уничтожили более 250 солдат, два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. По словам Савчука, там мотострелковый полк при поддержке артиллерии поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады нацгвардии страны.