В Минобороны рассказали о ликвидации командно-наблюдательных пунктов ВСУ ВКС РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ у Красного Лимана

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-службы группировки войск «Центр» Леонид Шаров. Удары наносились в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва.

На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта и два района сосредоточения техники украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва, — рассказал военный.

Он добавил, что также авиаударам подверглись позиции 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ. При этом российские военные применяли универсальные модули планирования коррекции УМПК-500.

Ранее сообщалось, что экипажи российских ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» уничтожили укрепленные районы и военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. В состав группы также входили ударный вертолет Ка-52 и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8.

До этого экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ, расположенному на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны, удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.