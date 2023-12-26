В Минобороны раскрыли, сколько писем передала полевая почта за неделю МО: ФПС доставила за неделю более тысячи детских писем бойцам «Запада»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) группировки войск «Запад» за неделю доставили бойцам на передовую более тысячи детских писем из Московской и Ленинградской областей, сообщили РИА Новости в Минобороны. Помимо этого, солдатам и офицерам часто приходят письма и посылки из различных регионов России — от родственников, неравнодушных детей и студентов.

Посылки и письма от школьников приходят регулярно. Это не только трогает душу солдата и офицера. Это позволяет личному составу немного очутиться дома, оказаться с родными. Ведь, читая детское письмо, военнослужащие вспоминают своих детей, братьев, сестер, знают, что у них все хорошо, — сказал командир мотострелкового батальона с позывным Батый.

Ранее в ФПС сообщали, что, помимо писем, школьники часто отправляют военным рисунки, содержащие слова поддержки и благодарности. Министерство обороны отметило, что буква Z стала часто встречающимся символом на письмах, созданных учениками из различных школ Воронежской области.

До этого военкор Александр Сладков призвал не отправлять бойцам в зону СВО продукты питания. По его словам, такие посылки в целях безопасности могут не принять, так как недоброжелатели способны их отравить. Он отметил, что лучше посылать теплые вещи, маскхалаты, маскировочные сети и специальную одежду для раненых с аппаратом Илизарова. А также перчатки, фонарики, носки.