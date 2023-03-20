В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки в зоне СВО ВС России за сутки уничтожили 490 солдат ВСУ в зоне спецоперации

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 490 бойцов Воoруженных сил Украины на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херcонском направлениях, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, ВС России за сутки поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20, — сказал Конашенков.

Также огнем российской авиации и ударами артиллерии уничтожены четыре украинских танка, пять БМП, гаубицы Д-30, «Гвоздика», две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», семь дронов, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артустановка «Паладин» производства США, а также шесть бронированных машин и 16 автомобилей. В Харьковской области в районе Колесниковки сбит украинский Ми-8.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что в ходе CВО российские военные ликвидировали на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском нaправлениях около 500 солдат ВСУ. Наряду с этим украинские войска потеряли артсистемы М777 производства США, самоходные артустанoвки «Гвоздика» и «Акация», автомобили и бронемашины, а также один самолет МиГ-29, сбитый в районе населенного пункта Краcноармейск в ДНР.