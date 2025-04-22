Раскрыта важная деталь штурма Преображенки в ДНР Российские военные отказались от радиопереговоров при штурме Преображенки в ДНР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военные группировки «Центр» в ходе штурма Преображенки в Донецкой Народной Республике заменили радиопереговоры звуковыми сигналами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Главной сложностью в ведомстве назвали преодоление участков открытой местности, на которых практически не было укрытий.

Штурмовые подразделения практически исключили использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов. Столь важный тактический элемент и разработанная система сигналов доказала свою эффективность — четкие звуковые команды обеспечили слаженное продвижение мотострелков при практически полном отсутствии радиопереговоров, — отметили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие заходили в населенный пункт группами по три-четыре человека. Для защиты бойцы использовали антидроновые одеяла.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что за неделю под контроль Вооруженных сил России перешли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Речь идет о Преображенке, Елизаветовке, Калиново и Валентиновке. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что бойцы группировки войск «Юг» поразили формирования семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых и артиллерийской бригад, а также полка беспилотников ВСУ.