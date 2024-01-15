Минобороны показало видео удара «Искандером» по командному пункту ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» группировки войск «Запад» поразил замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Видеокадры удара опубликованы в Telegram-канале Министерства обороны РФ. В ведомстве отметили, что цель поражения была плановой, хорошо проработанной разведкой.

Пусковая установка находилась на боевом дежурстве. Пришла команда на готовность к работе. Расчет вывел пусковую установку в готовность к нанесению ракетного удара, после чего машина произвела пуск. Пуск прошел штатно. Цель поражена, — рассказал начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» с позывным Утес.

Он также добавил, что за время проведения специальной военной операции комплекс зарекомендовал себя с положительной стороны. По словам Утеса, он прост в эксплуатации и при этом весьма эффективен.

Основное назначение ракетных комплексов «Искандер» — нанесение ударов по важнейшим объектам противника, прикрываемых средствами ПВО, на дальностях до 500 км. Впервые ракетный комплекс «Искандер» был представлен в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС).

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что баллистическая ракета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» является настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины. По его словам, снаряд с дальностью полета в 500 км является несбиваемым. Специалист также пояснил, что «Искандер-М» способен выпускать и крылатые ракеты, это зависит от поставленных задач.