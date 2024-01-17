В Минобороны назвали причину вынужденной посадки Ми-8 в Брянской области МО РФ: причиной посадки Ми-8 в Брянской области стала техническая неисправность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной вынужденного приземления вертолета Ми-8 в Брянской области, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что экипаж вертолета, совершавшего плановый полет, не пострадал.

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность, — отметили в Минобороны.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о вертолете, который совершил аварийную посадку на трассе в регионе. Воздушное судно задело линию электропередачи, что привело к обрыву высоковольтной линии и обесточиванию Севского, Суземского, Брасовского и Комаричского районов. Энергоснабжение Брасовского и Комаричского районов уже восстановлено за счет дополнительных источников питания, подача электроэнергии еще в два района будет возобновлена в ближайшее время.

До этого сообщалось, что в Ставропольском крае совершил аварийную посадку вертолет Ми-2. Причиной этого стал отказ двигателя. На борту находились пилот и линейный трубопроводчик, они проводили плановый облет нефтепровода на территории Георгиевского городского округа. В результате жесткой посадки вертолет получил повреждения, экипаж не пострадал.