В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников ВСУ Минобороны РФ: за ночь в России сбили 11 беспилотников ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ

За прошедшую ночь средства ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. По данным ведомства, БПЛА уничтожили в Тульской, Белгородской, Курской, Брянской, Калужской и Орловской областях, а также в Республике Крым.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Волоконовском районе на хуторе Шаховка с беспилотного летательного аппарата ВСУ на частный дом было сброшено взрывное устройство. Он отметил, что при ударе была ранена женщина.

До этого сообщалось, что в результате работы российских дежурных средств противовоздушной обороны в небе над Тульской областью были уничтожены беспилотники ВСУ. Губернатор региона Дмитрий Миляев не уточнил, сколько именно дронов было сбито и какого типа. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Тем временем губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории региона. Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находились наготове.