В Минкульте отреагировали на обвинение детской постановки в ЛГБТ-пропаганде Минкульт Новосибирской области: постановку «Принцесса и Людоед» проверит этическая комиссия

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Детскую постановку «Принцесса и Людоед», обвиненную одним из зрителей в ЛГБТ-пропаганде, проверит этическая комиссия, сформированная из театрального сообщества региона и членов Общественного совета при министерстве культуры Новосибирской области, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на заместителя главы регионального министерства культуры Григория Милогулова. По его словам, после просмотра спектакля комиссией пройдет обсуждение данной постановки. При этом чиновник отметил, что формирование этической комиссии не входит в полномочия Минкульта Новосибирской области.

По моему поручению 20.11.2022 запланирована организация просмотра спектакля экспертно-театральным сообществом региона и членами Общественного совета при министерстве культуры Новосибирской области, после чего будет организовано обсуждение данной постановки, — заявил Милогулов.

В официальном ответе министерства культуры на запрос СМИ уточняется, что исполнение роли Принцессы актером мужского пола было охарактеризовано рядом зрителей, как неуместное. При этом, часть аудитории положительно отозвалась о данный «режиссерской находке», пишет издание.

Режиссер Полина Кардымон ранее заявила, что детский спектакль «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» Новосибирска проверят на пропаганду ЛГБТ. Она сообщила, что в Минкультуры была направлена жалоба. По словам Кардымон, авторов доноса возмутил тот факт, что принцессу сыграл мужчина с усами. Режиссер добавила, что теперь министерство планирует создать этическую комиссию для проверки спектакля.