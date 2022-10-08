В Минэнерго рассказали о запасах топлива в Крыму Минэнерго: запасов топлива в Крыму хватит на 15 дней

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Крым полностью обеспечен автомобильным топливом, сообщает Минэнерго РФ. По данным ведомства, запасов хватит на 15 дней, кроме того, в регионе идет работа по обеспечению подвоза.

На текущий момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней, и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза, — отметили в министерстве.

В то же время на некоторых АЗС в Крыму образовались очереди за топливом. Один из местных жителей рассказал, что водители стоят, поскольку переживают, что больше не будет топлива, потому что его перевозили по Крымскому мосту.

ЧП на одном из участков Крымского моста произошло в районе шести утра 8 октября. Сообщалось, что загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также были повреждены два автомобильных пролета, один из которых частично ушел под воду. По информации Национального антитеррористического комитета, произошел подрыв грузовика.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения всех деталей происшествия. На место ЧП по поручению главы страны выехали глава МЧС Александр Куренков и министр транспорта Виталий Савельев.