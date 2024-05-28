В МИД РФ допустили повторный удар ВСУ по спасателям в Луганске Мирошник: Украина могла повторно обстрелять место работы спасателей в Луганске

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могли повторно обстрелять Луганск, написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, не исключен удар по территории, где работали спасатели над ликвидацией последствий предыдущей атаки украинских военных.

Жители сообщают еще о двух громких прилетах в том же районе Луганска. Не исключен повторный удар по месту, где работают спасатели, ликвидирующие последствия недавнего ракетного удара, — говорится в сообщении.

Ранее украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, о чем передал глава ЛНР Леонид Пасечник. После обстрела в городе началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики, уточнил политик.

До этого по меньшей мере пять человек пострадали в результате атаки на поселок Юбилейный в Луганской Народной Республике. Противник использовал французские ракеты SCALP-EG, после чего огнем оказался охвачен жилой дом, еще десятки других строений посекло осколками, взрывной волной были выбиты стекла.

Кроме того, сообщалось, что число раненых после ракетного удара ВСУ по промзоне города Краснодона в ЛНР увеличилось до шести. Глава региона назвал атаку ВСУ подлой. Противник мог применить ракеты ATACMS производства США, заключил Пасечник.