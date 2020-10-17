В метро Петербурга отряд полиции оцепил мужчину без маски

https://static.news.ru/photo/9f4b8396-1134-11eb-8b61-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ivakin

Несколько сотрудников правоохранительных органов задержали пассажира в метрополитене Санкт-Петербурга, у которого не было медицинской маски. Видео распространилось по соцсетям, а его автор по имени Александр рассказал, что пассажир спрашивал у сотрудников на станции, где приобрести средства индивидуальной защиты.

При этом, по словам Александра, мужчина указал на то, что перед ним прошли ещё двое парней без масок, но их не остановили, а сам он астматик и в маске ему трудно дышать.

Сначала работники метрополитена попытались выгнать мужчину, а потом позвали полицейских, которые оцепили пассажира, а потом даже один раз пнули его. За кадром слышен голос автора ролика, который попытался помочь пассажиру.

Вы чего толпой на одного? Вы чего ногами? — обратился к полицейским Александр.

Задерживаемый при этом просил его отпустить.

В пресс-службе Петербургского метрополитена, как пишет «Фонтанка», заявили, что мужчина вёл себя агрессивно, поэтому работники станции и вызвали полицию. Более подробную информацию должны дать в ГУ МВД по городу.

Накануне сотрудники правоохранительных органов Свердловской области грубо задержали девушку из-за того, что она слишком поздно надела медицинскую маску. При задержании девушка расплакалась. Видео задержания вызвало большой резонанс.

Как писал NEWS.ru, в свердловской полиции объяснили грубое задержание девушки без маски.