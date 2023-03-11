В метро Петербурга не стали вызывать скорую девушке с разбитой головой Медик обратится в прокуратуру из-за бездействия работников метро при травмировании пассажирки

В Санкт-Петербурге 19-летняя пассажирка метро выпала из вагона метро при потере сознания, когда открылись дверцы, сообщает 78.ru. Она сильно ударилась головой, из-за чего из раны пошла кровь. Первую помощь девушке оказала медик, оказавшаяся рядом, а вот сотрудники подземки вызывать скорую медицинскую помощь по просьбе врача не стали.

Медик, оказавшая пассажирке помощь, намерена обратиться в прокуратуру из-за бездействия сотрудников транспортной организации. Инцидент произошел на станции «Технологический институт». Будет ли обращаться в органы с жалобой пострадавшая — неизвестно.

21 февраля в московском метро другой пассажир так разозлился, что не успел попасть в вагон до закрытия дверей, что выбил кулаком одно из стекол. В итоге пьяного мужчину задержали сотрудники полиции, а позже против него возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Помимо уголовного дела, в отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении по статье о появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии. Помещать в СИЗО его не стали.