В метро Петербурга начнутся испытания новых поездов «Балтиец»

Фото: vk.com/metrospbofficial

Презентация нового состава «Балтиец» для Петербургского метрополитена

Петербургский метрополитен начал испытания первого восьмивагонного поезда «Балтиец», сообщает АБН. Модель разработана компанией «Трансмашхолдинг» и будет производиться на Октябрьском электровагоноремонтном заводе, который расположен в Санкт-Петербурге.

Договор на поставку 950 вагонов метро «Балтиец» подразумевает под собой закупку подвижного состава по лизинговой схеме, с финансированием за счет средств Фонда национального благосостояния и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», — пишет издание.

В конструкции поезда «Балтиец» использовано много инновационных решений, которые позволят облегчить доступ к транспортной инфраструктуре потенциальных пассажиров.

Губернатор города Александр Беглов рассказал, что в городе активно реализуется масштабная программа обновления подвижного состава городского транспорта, благодаря которой приобретаются новые трамваи, троллейбусы, автобусы и вагоны метро.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте Росатом построит новую крупнотоннажную верфь. Предварительная оценка объема вложений в проект — около 200 млрд рублей, заявил заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов в ходе Восточного экономического форума.