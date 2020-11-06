В мэрии Москвы заявили о тревоге из-за роста заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/caf36e64-202f-11eb-83f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У властей вызывает тревогу тренд заболеваемости коронавирусом в Москве, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем, — сказала она.

По её словам, на текущей неделе снова зафиксирован рост числа новых случаев по сравнению с прошлой неделей. Количество заражений выросло на 24%, а госпитализаций — на 9%, передаёт ТАСС.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число пациентов, доставленных в больницы Подмосковья с коронавирусом, растёт каждую неделю. Политик отметил, что в Московской области по-прежнему не хватает медицинского персонала.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки от COVID-19 в Москве скончались 69 человек.