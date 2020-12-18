В мэрии Москвы уточнили время работы ресторанов

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Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы и глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, по какому расписанию должны работать городские заведения, в том числе кафе и рестораны.

По его словам, учреждения должны работать для посетителей только до 23:00. Открываться они могут только в 6:00, передаёт ТАСС.

Все развлекательные заведения, заведения общественного питания должны работать для посетителей строго до 23:00 и оставаться закрытыми до 06:00 мск, — сказал он.

Это следует из соответствующего указа мэра города Сергея Собянина, отметил он.

Ранее Немерюк заявил, что власти Москвы договорились с представителями ресторанного бизнеса о порядке работы точек общепита. По уточнённым правилам, вход в заведение закрывается в 23:00, а последние посетители должны уйти не позже полуночи.

Как писал NEWS.ru, накануне новогодних праздников московские власти усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Будут проводиться проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках. Кроме того, дополнительные проверочные мероприятия запланированы на катках, в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях.