В мэрии Екатеринбурга установили портрет Ройзмана

Барельеф с изображением бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) установили в здании мэрии, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Отмечается, что портрет экс-мэра был установлен ради восстановления исторической справедливости.

На третьем этаже администрации Екатеринбурга размещена галерея барельефов всех глав города за 300-летнию историю уральской столицы. В юбилейный год она дополнена барельефами еще двух градоначальников - Евгения Ройзмана и Александра Высокинского. Они были главами Екатеринбурга с 2013-го по 2018-й и с 2019-го по 2020 год соответственно, — говорится в сообщении.

В августе 2022-го силовики задержали Ройзмана по делу о дискредитации армии РФ. Его ведут следователи из Москвы. Несмотря на позицию обвинения, суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

За дискредитацию войск РФ политик в 2022 году был оштрафован судом уже трижды. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В список иноагентов Ройзмана внесли в ноябре.