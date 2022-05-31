В мэрии Екатеринбурга объяснили «ЛГБТ-танец» в лицее В мэрии Екатеринбурга «ЛГБТ-танец» в лицее объяснили неудачей и пародийным характером

Фото Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

В мэрии Екатеринбурга заявили, что раскритикованный Владимиром Соловьевым «ЛГБТ-танец» в одном из городских лицеев являлся пародией на молодежный клип. Как пишет URA.RU, об этом свидетельствуют предварительные результаты проверки, к тому же сам танец был неудачно выбран и плохо поставлен.

В мэрии пояснили, что в лицее проводился традиционный конкурс «Танцевальная галактика», приуроченный к Международному дню танца. Поскольку ученики не имели специальной хореографической подготовки, ими был поставлен танец-пародия на популярные молодежные клипы.

Данный танец не предполагал пропаганды ЛГБТ. Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым, — заявили в администрации.

Сообщается, что с директором лицея Любовью Кулевой, её замом по воспитательной работе и классным руководителем уже провели «профилактическую беседу», с педагогами — внеплановый инструктаж, а для учеников — классный час. По факту инцидента идёт служебное расследование, по результатам которого будут приняты решения. При этом, по данным агентства, директор лицея № 12 работает на своем месте с 1970-х годов и имеет безупречную репутацию: по качеству образования учреждение является лучшим в районе.

Поводом для проверки стал пост телеведущего Владимира Соловьёва, раскритиковавшего лицей и устроенное им «вульгарное выступление с ЛГБТ-душком». Он отметил, что в 2019 году лицей получил специальный приз Ельцин Центра, школьникам ежегодно дают уроки толерантности, а на уроках английского языка предупреждают, что плохо об ЛГБТ говорят лишь «непросвещённые люди».