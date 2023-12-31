В мэрии Белгорода сообщили о ракетной опасности

Фото: t.me/beladm31

В Telegram-канале мэрии Белгорода предупредили о ракетной опасности. Власти города призвали население не покидать свои дома и не приближаться к окнам.

РСЧС: город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по городу. По данным Минздрава, в результате атаки погибли 24 человека, также более 130 жителей получили ранения различной степени тяжести. В больницах на данный момент находятся 93 пострадавших, среди которых 13 детей.

Некоторые города России, в том числе Липецк и Елец, начали отменять новогодние мероприятия в знак солидарности с жителями Белгорода. Власти Ельца Липецкой области выразили готовность оказать помощь пострадавшему региону. Во всей Воронежской области решили отменить новогодние мероприятия 31 декабря в связи с трагедией в Белгороде. Власти решили отказаться в том числе от праздничной елки в административном центре. Такие же меры были приняты в Благовещенске и Магадане.

31 декабря специальный борт МЧС России доставил в Москву жителей Белгорода, пострадавших при атаке украинской армии. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей.