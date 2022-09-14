В меню подмосковных школ могут появиться бургеры и горячие сэндвичи

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Меню в столовых учебных учреждений Московской области формируется с учетом требований санитарных правил, а также пожеланий родителей и учеников, рассказала в интервью РИАМО главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Михаилова. Так, в прошлом учебном году в ряде подмосковных школ стали подавать пельмени, а в будущем возможно появятся горячие сэндвичи и бургеры.

В прошлом учебном году там появились пельмени — конечно, только в тех школах, где есть условия для их хранения и приготовления. Планируется расширить перечень буфетной продукции. Возможно, там появятся горячие сэндвичи и бургеры, — рассказала эксперт.

По словам Михайловой, питание детей в школах не только организуется в русле современных тенденций, но и формирует у школьников навыки здорового и правильного питания.

Также врач назвала самые частые нарушения в области качества и безопасности школьного питания — это несоблюдение правил личной гигиены, нарушения норм хранения отдельных продуктов, а также сроков реализации готовых блюд.

С началом учебного года родители ульяновских школьников возмутились тем, что детям льготных категорий урезали рацион. Придя на обед 1 сентября, школьники удивились, что у них на столах стоят разные блюда. Льготникам была предложена каша на воде, тухлые яблоки, бутерброды с ошметками сыра и огрызками сосисок, в то время как платники довольствовались полноценными блюдами. В связи с этим рассерженные мамы решили обратиться к главе Ульяновской области, написав ему письмо.