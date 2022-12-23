В центре Мелитополя взорвался автомобиль Рогов: в Мелитополе у входа в парк Горького взорвался автомобиль

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В Мелитополе у входа в парк имени Горького загорелся автомобиль, сообщил член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram. По его словам, перед возгоранием прогремел взрыв. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Мелитополе громко. В центре города прозвучал взрыв. <...> По предварительной информации, в 12:13 в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль, — заявил Рогов.

Накануне в Херсонской области погиб глава поселка Любимовка Андрей Штепа. Он скончался в результате подрыва автомобиля. Машина была подорвана в населенном пункте Каховка. Вместе с главой Любимовки в авто находился водитель, который также погиб.

Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что глава ВГА Михайловки Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. По его словам, под сиденье машины Сушко было подложено взрывное устройство.