В Мелитополе прозвучали взрывы

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В Мелитополе прозвучали взрывы, это сработала система ПВО, сообщил председатель движения «Мы вместе с Роcсией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Привести подробности он пообещал позже.

В Мелитополе громко! В городе прозвучала серия взрывов. По предварительным данным — успешно отработала ПВО. Подробности позже, — написал Рогов.

Ранее сегодня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетных ударах ВСУ по мостам на границе региона и Крыма. Он показал фото повреждений дорожного полотна вблизи полуострова Чонгар. Жертв в результате атаки нет.

12 июня Рогов тоже уведомлял об обстреле Мелитополя. По его словам, тогда над городом так же сработала система ПВО. Он уточнил, что взрыв в городе прозвучал в 00:02. О жертвах и разрушениях не сообщал.

Тем временем ВСУ продолжают контрнаступление. Оно продвигается медленнее, чем планировала Украина, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он отметил, что боевые действия — это «не голливудский фильм» и в жизни все происходит иначе.