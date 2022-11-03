В Мелитополе прогремели взрывы

Фото: МО РФ

В городе Мелитополе Запорожской области рано утром прогремели несколько взрывов, передает РИА Новости. В местной администрации заявили, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По данным агентства, серия из пяти-шести взрывов прогремела в 05:40 по местному времени. Власти поспешили заверить горожан, что угрозы для города нет.

Работала система ПВО. Сохраняйте спокойствие, городу ничего не угрожает, — сообщила горадминистрация в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о взрыве у здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе. Взрывчатка была заложена в припаркованный неподалеку автомобиль. Мощность взрыва составляла от полутора до двух килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали пятеро мирных жителей.

В середине октября произошел взрыв у главного входа на центральный рынок Мелитополя. Инцидент произошел незадолго до открытия рынка. Погибших и пострадавших при этом не было.