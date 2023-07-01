В Мелитополе прогремели взрывы Власти Мелитополя сообщили о взрывах

Фото: МО Украины

В Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы, сообщает в Telegram пресс-служба администрации города. Власти уточнили, что сработала система противовоздушной обороны. Информации о пострадавших и разрушениях из-за падения обломков нет.

В Мелитополе прозвучал звук взрыва. <...> Отработала система ПВО. Город под надежной защитой, — рассказали в администрации Мелитополя.

Информацию о взрывах в городе подтвердил в собственном Telegram-канале и назначенный Киевом глава Мелитополя Иван Федоров. Подробностей произошедшего он не привел.

28 июня власти Мелитополя также сообщали о взрывах в городе. Позднее они уточнили, что сработала ПВО. Пострадавших не было.

22 июня экстренные службы Запорожской области сообщали, что украинские военные обстреляли село Таврия, в результате чего погибли три человека. Кроме того, один житель получил тяжелое ранение, его экстренно доставили в больницу Мелитополя.

В тот же день председатель движения «Мы вместе с Роcсией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в центре Мелитополя. Никаких других подробностей он не привел.