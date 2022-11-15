В Мелитополе прогремел взрыв у жилого дома, есть пострадавший

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В Мелитополе прогремел взрыв у жилого дома, в результате происшествия пострадал один человек, сообщили в администрации города. Раненого госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

Около 8:40 на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома № 6 взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже. Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва. Пострадавший доставлен в реанимационное отделение городской больницы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные осколочные ранения.

Сейчас, по данным администрации Мелитополя, на месте взрыва работают следственно-оперативные группы ГУВД Запорожской области и УВД города.

Ранее взрыв прогремел в Запорожской области. Секретарь местного горсовета Анатолий Куртев заявил, что в городе Запорожье объявлена воздушная тревога. По его словам, работают системы противовоздушной обороны.

До этого 3 ноября в Мелитополе прогремели несколько взрывов. В местной администрации заявили, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В тот день власти поспешили заверить горожан, что угрозы для города нет.