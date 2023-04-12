В Мелитополе появились улицы в честь Дугиной и Захарченко

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Захарченко

В Мелитополе появились улицы имени журналистки Дарьи Дугиной и первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Соответствующий указ о переименовании улиц подписала мэр города Галина Данильченко в своем Telegram-канале. Отмечается, что при принятии решения учитывалось мнение жителей города, а также обращения от трудовых коллективов и общественных организаций.

Эксперты сошлись во мнении, что главное для нас – сохранение исторической памяти, нашей истинной истории и правды. Например, в городе будет улица Екатерины Великой и улица Ленина, также будет улица имени Дарьи Дугиной, как героя современности, — говорится в сообщении.

Она добавила, что в дальнейшем в Запорожской области возможны переименования улиц по желанию или инициативе жителей населенных пунктов.

Свердловская областная организация Союза ветеранов Афганистана ранее предложила назвать один из скверов Екатеринбурга в честь Владимира Жоги, погибшего 5 марта 2022 года в Волновахе. Он обеспечивал коридор для мирных жителей, чтобы те могли выйти из-под обстрела, пишет издание.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее предложил наносить на фасады школ портреты учившихся там героев СВО и Великой Отечественной войны. По его словам, также следует рассмотреть возможность присвоения школам имен героев, как это уже начали делать в некоторых регионах.