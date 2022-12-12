В Мелитополе после взрыва остановили движение по мосту Рогов: в Мелитополе остановили движение по мосту из-за серьезных повреждений при взрыве

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в пригороде Мелитополя приостановлено движение по автомобильному мосту. Взрывы вечером 12 декабря произошли в районе села Константиновка, это была попытка взорвать мост, отметил он в беседе с РИА Новости.

Движение приостановлено. Сам мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно, — пояснил Рогов.

Он добавил, что, по предварительным данным, у опоры моста была заложена взрывчатка. Теперь состояние моста оценят специалисты. Станет понятным, какие следует провести ремонтно-восстановительные работы, уточнил Рогов.

Ранее Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе вечером 12 декабря были слышны два громких взрыва. Он допустил, что взорвалось что-то за городом.