В Мелитополе под полицейским авто нашли подозрительный предмет Запорожское МВД сообщило о подозрительном предмете под полицейским авто в Мелитополе

Фото: ГУ МВД по Запорожской области

В Мелитополе под полицейским автомобилем обнаружили подозрительный предмет, сообщается в Telegram-канале Запорожского МВД. Сотрудники полиции уничтожили находку. Пострадавших нет. Ведомство проводит проверку.

Сегодня утром во дворе жилого дома под легковым автомобилем, принадлежащем сотруднику полиции, обнаружен подозрительный предмет. Прибывшие на место происшествия специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство, пострадавших нет. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении МВД.

27 марта в Мелитополе прогремело несколько взрывов. В результате атак пострадали четыре человека и было повреждено несколько зданий в городе. 29 марта под удар ВСУ также попало локомотивное депо Мелитополя. Был поврежден ряд его объектов, но люди не пострадали. 2 апреля в результате очередного обстрела Мелитополя пострадали шесть человек. Трое из них госпитализированы. Состояние одной пострадавшей оценивается как тяжелое, она находится в реанимации.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, участившиеся в последнее время удары по Мелитополю связаны с подготовкой украинских войск к наступлению на Запорожском направлении. По его мнению, ВСУ таким образом прощупывают почву.