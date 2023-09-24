В Назрани на улице Мужахоева минувшей ночью прогремел взрыв, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ингушетии. Как уточнили в ведомстве, сообщение об инциденте поступило в 02:49 мск. Позднее выяснилось, что взрыв произошел в подвальном помещении местной мечети.
По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел хлопок газо-воздушной смеси в подвальном помещении мечети, — рассказали в МЧС.
Возгорания в результате взрыва не возникло. Пострадавших и разрушений выявлено не было. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия.
Ранее также сообщалось о взрыве бытового газа в доме в подмосковной Балашихе. В результате ЧП семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми пострадавшим потребовалась госпитализация. Кроме того, повреждения получили более 10 квартир. Взрывной волной выбило стекла в окнах дома напротив.
Во время разбора завалов в здании произошло повторное обрушение, упала бетонная плита, двое спасателей погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В офисах управляющей и газовой компаний прошли обыски, вся документация была изъята.
До этого в частном доме города Барабинска Новосибирской области также взорвался газ. В результате происшествия пострадали три человека.