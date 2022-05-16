В МЧС заявили о стабилизации обстановки с пожарами в Курганской области

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Спасателям удалось стабилизировать лесопожарную обстановку в Курганской области. В настоящее время продолжается ликвидация четырёх природных пожаров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Лесопожарную обстановку в Курганской области удалось стабилизировать. Сотрудники МЧС России продолжают ликвидацию четырёх природных пожаров, действующих на территории лесного массива двух муниципальных округов: Кетовского и Юргамышского. Данные пожары локализованы, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заявил, что главной причиной всех лесных и природных пожаров в России остаётся халатность или прямой умысел людей, а также неосторожность при обращении с огнём. В качестве доказательства своих суждений глава Рослесхоза сослался на череду пожаров, произошедших 7 мая в Красноярском крае, Омской и Курганской областях. По информации региональных властей, причиной природных катастроф стали проблемы с электропередачей. Глава Рослесхоза заявил, что в дальнейшем следует приучить людей максимально ответственно относиться к пожарной безопасности.