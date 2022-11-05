В МЧС уточнили число погибших при пожаре в костромском кафе Замглавы МЧС по Костромской области: при пожаре в кафе погибли 13 человек

Фото: Евгений Корнилов/Телевидение «Логос»/ТАСС

При пожаре в костромском кафе «Полигон» погибли 13 человек, заявил заместитель главы МЧС по Костромской области Алексей Греков, передает ТАСС. Ранее сообщалось о 15 погибших.

На месте пожара обнаружены тела 13 погибших, — сказал Греков.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролируют руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко. По подозрению в совершении пожара был задержан 23-летний военнослужащий Станислав И. По версии следствия, он произвел серию выстрелов из охотничьей ракетницы, после чего скрылся. Подозреваемый полностью признал свою вину.