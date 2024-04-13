В МЧС сообщили о повышении уровня воды в реке Урал Уровень воды в реке Урал составляет 11,83 метра

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 11,83 метра на 12:00 мск, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. До этого глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса заявлял, что уровень воды составляет 11,71 метра.

1183 сантиметра на 14:00 (местное время), — сообщил собеседник агентства.

За прошедшую ночь в Оренбурге произошло затопление жилого комплекса «Гранд парк» из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал, вода подошла вплотную к многоэтажкам в ЖК «Дубки» на улицах Уральской и Потехина. Работа оренбургской котельной «Трикотажная фабрика» остановлена, тепло и горячая вода не подаются в 12 домов из-за подтопления. По данным властей, вода за сутки подтопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков в Оренбурге.

Ранее СМИ сообщали о гибели жителя поселка Пригородный в Оренбургской области из-за наводнения. Мужчина остался спасать животных, однако вода поднялась до крыши дома, после чего на следующее утро родственники нашли его тело. Причины смерти еще устанавливаются. У погибшего остались жена, дочь-одиннадцатиклассница и сын — студент одного из вузов Москвы.