В МЧС сообщили о локализации пожара на рынке в Ростове-на-Дону МЧС: пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализовали на площади 4 тысячи кв. м.

Фото: vk.com/rostovnadonu/Global Look Press

Крупный пожар на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону локализован на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Спасатели начали борьбу с огнем вечером 30 ноября.

В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России локализовали пожар на рынке «Темерник» на площади 4 000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Вещевые павильоны 30 ноября загорелись на городском рынке «Темерник» на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону в четверг вечером. Площадь пожара первоначально составляла 1 тысячу «квадратов». Возгоранию присвоили 3-й ранг. В дальнейшем площадь распространения огня выросла до двух тысяч «квадратов». На место происшествия направили полицию. Также сообщалось, что торговцы рынка осложняют работы МЧС, пытаясь спасти свои вещи из палаток. В этой связи не исключается прибытие на рынок бойцов Росгвардии.

Ранее на Пермском тракте под Екатеринбургом загорелась гостиница «Дружинино». Площадь возгорания составила свыше тысячи квадратных метров. Огнем была охвачена вся крыша здания. Пострадавших в результате пожара не оказалось, поскольку постояльцы и персонал успели эвакуироваться.

До этого в результате крупного пожара в частном секторе Барнаула погибли два пенсионера. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 140 квадратных метров, благодаря их действиям были спасены три человека, в том числе ребенок.