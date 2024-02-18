В МЧС сообщили новые подробности о спасении рыбаков со льдины на Сахалине МЧС: на отколовшейся льдине в Сахалинской области находятся около 50 человек

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На оторвавшейся льдине у берегов Сахалинской области находятся около 50 рыбаков, уточненную информацию сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, 21 человек уже спасен.

По состоянию на 12:00 (04:00 мск) на берег доставлен 21 человек. В селе Стародубское дополнительно выехали спасатели <...> на автомобиле с моторной лодкой. <...> По уточненным данным, на оторвавшемся льду остаются около 50 человек, — говорится в заявлении.

В МЧС добавили, что на 13:00 (05:00 мск) запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России.

Ранее стало известно, что в Охотском море в районе села Стародубское Сахалинской области откололась льдина. Поступала информация, что на ней находились 14 человек. На место происшествия выдвинулись спасатели.

До этого в Краснодарском крае трое 12-летних подростков более двух часов провели в ледяной воде Кубани и получили обморожение. Дети оказались в реке, спрыгнув с отколовшейся льдины, однако не смогли выбраться из-за высокого крутого берега. Позднее спасатели вытащили подростков из воды и завернули их в сухую одежду.

Также поступали данные, что москвич почти две недели провел в Белом море на резиновой лодке без мотора. Спасатели отбуксировали плавсредство 66-летнего мужчины на берег. Помощь врачей ему не понадобилась.