В МЧС России оценили риски от сброса воды на Днепрогэс МЧС: угрозы левобережью Днепра из-за сбросов воды на Днепрогэс нет

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Днепрогэс

Угроза подтопления населенных пунктов Херсонской области на левобережье Днепра из-за сбросов Украиной воды на Днепрогэс отсутствует, заявил РИА Новости начальник Центра управления в кризисных ситуациях Илья Ефимов. По его словам, скорость потока снизится до места расположения разрушенной Каховской плотины. После этого вода равномерно уйдет в низовья реки Днепр.

Согласно справке Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области, населенным пунктам на левобережье Днепра не угрожает подтопление, однако сотрудники МЧС будут держать ситуацию на контроле до стабилизации уровня воды, — заявил Ефимов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина открыла все шлюзы на плотине Днепрогэс. Глава региона отметил, что там начался массовый сброс воды, которая будет прибывать в течение нескольких дней.

Позднее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Александр Малькевич предположил, что Украина могла сбросить воду с плотины Днепрогэс для того, чтобы замедлить продвижение российских войск в этом районе. По его мнению, таким образом Киев хочет остановить взятие под контроль Херсона.