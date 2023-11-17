В МЧС рассказали, остались ли люди под завалами дома в Астрахани МЧС: под завалами обрушившейся части дома в Астрахани не осталось людей

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Под завалами частично обрушившегося многоквартирного дома в Астрахани никого не осталось, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. В ведомстве пояснили, что все проживающие установлены.

Согласно списку учета жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют, — говорится в сообщении.

Накануне, 16 ноября, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об обрушении пятиэтажного дома. Рухнули второй и третий подъезды, был срочно создан оперативный штаб. В результате происшествия погиб как минимум один человек — 84-летняя женщина, которая не смогла покинуть здание вместе с остальными жильцами. Ее тело обнаружили под завалами. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

Незадолго до ЧП на здании 1962 года постройки появилась крупная трещина, которая обеспокоила многих жителей. Они пожаловались в управляющую компанию. Спасатели организовали эвакуацию жильцов, из аварийного дома вывели 213 человек. Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн согласился с идеей наградить сотрудников МЧС за оперативность.

Ранее глава администрации города Астрахани Олег Полумордвинов сообщил, что пункт временного размещения принял семерых жильцов частично обрушившегося многоквартирного дома. По его словам, за помощью обратилась в том числе семья с ребенком.