В МЧС рассказали о попытках проинспектировать сгоревший в Кемерово приют МЧС: руководство сгоревшего в Кемерово приюта не пустило инспектора с проверкой

Фото: 42.mchs.gov.ru

Руководство сгоревшего приюта в Кемерово отказалось пустить в помещение инспектора, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. По информации ведомства, это произошло в декабре 2022 года.

В декабре текущего года Госпожнадзором, по согласованию с прокуратурой, инициирован инспекционный визит, в рамках которого инспектор вышел на объект 7 декабря. Руководство приюта отказало ему в доступе в помещения, — заявили в МЧС.

В отношении собственника здания составили протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.

Пожар в нелегальном доме престарелых в Кемерово произошел ночью 24 декабря. В результате погибли 20 человек. Здание обрушилось. Спасатели продолжают расчищать завалы. К сгоревшему дому прибыли глава города Дмитрий Анисимов и председатель правительства Кузбасса Илья Сердюк.

По факту пожара Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.