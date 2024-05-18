В МЧС раскрыли подробности пожара в промзоне в Петербурге В Петербурге пожар в промышленном цеху охватил 100 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском районе Санкт-Петербурга зафиксирован пожар в промышленной зоне, его площадь достигла 100 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС по Северной столице и Ленобласти. По предварительным данным, очаг возгорания находится в одном из цехов.

18 мая в 18:19 поступило сообщение о пожаре по адресу Приморский район, улица Автобусная, дом № 3. В здании цеха размером 20х100 метров происходит горение на площади 100 квадратных метров, — указано в заявлении.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации возгорания задействовано 7 единиц спецтехники, а также 30 человек личного состава. Также известно, что пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. О причинах возгорания пока информации нет.

Ранее в Магнитогорске Челябинской области при тушении пожара в торговом центре было обнаружено тело женщины. По данным МЧС, возгорание произошло на третьем этаже торгового центра, где располагался магазин напольных покрытий и хозяйственных товаров.

До этого в Новосибирской области произошел пожар на мусорном полигоне, который находится между городом и поселком Верх-Тула. По предварительной информации, на место ЧП были направлены 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники.