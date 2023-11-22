Названо число пассажиров поезда, попавшего в аварию под Ульяновском Baza: в попавшем в аварию под Ульяновском поезде было 396 пассажиров

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В попавшем в аварию под Ульяновском поезде было 396 пассажиров, сообщает Telegram-канал Baza. Как отмечается, среди них было 94 ребенка.

Столкновение произошло в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги. Пассажирский поезд врезался в маневровый поезд.

По данным РЖД, столкновение пассажирского поезда Адлер — Пермь и локомотива произошло вследствие грубого нарушения в организации работы станции Бряндино. Начата проверка. Отмечается, что всем пассажирам поезда будут начислены по семь тысяч баллов «РЖД Бонус». Пострадавшие получат по 12 тысяч и страховую компенсацию. Кроме того, железнодорожники готовы взять на себя расходы по лечению.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Манохин заявил, что к медикам в общей сложности обратились 25 человек. По его словам, всем будет оказана необходимая помощь. Глава региона находится на связи с ответственными ведомствами и РЖД.

По данным регионального Министерства здравоохранения, в результате столкновения поезда и локомотива никто серьезно не пострадал. Отмечается, что госпитализация не понадобилась никому из пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.