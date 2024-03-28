В МЧС ответили сомневающимся в работе пожарных систем в «Крокусе» МЧС призвало не давать оценку пожарным системам в «Крокусе» до расследования

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Давать какие-либо оценки работе противопожарных систем в «Крокус Сити Холле» преждевременно, считают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве призвали дождаться завершения расследования, передает ТАСС.

Все оценки будут даны по завершении следствия. <...> Речь идет о террористическом акте. В настоящий момент правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия, проводятся необходимые экспертизы и анализ действий всех ведомств и реагирующих подразделений, участвовавших в ликвидации последствий теракта, — ответили в ведомстве.

Таким образом в министерстве ответили на запрос агентства, которое напомнило о показаниях очевидцев пожара в «Крокусе». Некоторые из них утверждали, что в подмосковном концертном зале не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение.

Ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники сообщил, что число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 372 человек. По последним данным, во время атаки на концертный зал пострадали 360 человек, еще 143 человека погибли.