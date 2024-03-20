В МЧС отреагировали на слухи о «перестуках» в шахте «Пионер» в Приамурье МЧС Приамурья: слухи о «перестуках» в шахте «Пионер» не подтвердились

Фото: amur.sledcom.ru

Слухи о «перестуках» в шахте «Пионер» в Амурской области, где произошло обрушение, не получили подтверждения, заявил глава МЧС Приамурья Игорь Смирнов. По его словам, сообщения об этом появились накануне, 19 марта. Внутри рудника заблокированными оказались 13 человек.

Уже вторые сутки идут спасательные работы. Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем. Работы будут продолжаться до полного завершения спасательной операции, — пояснил он.

Ранее стало известно о приостановке спасательных работ на руднике «Пионер» для откачки грунтовых вод, которые начали поступать внутрь шахты. Для этого установлены три перемычки и задействованы насосы. Также известно, что спасатели продвинулись вглубь на 200 метров.

До этого губернатор Амурской области Василий Орлов напомнил, что у спасателей до сих пор нет связи с 13 горняками, оказавшимися заблокированными внутри шахты «Пионер». Специалисты приняли решение пробурить дополнительную шахту, чтобы обеспечить вентиляцию и спустить через нее камеру.

Также ранее о ситуации с ЧП на золотодобывающем руднике «Пионер» сообщили президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства дал указания применять все возможные меры для спасения горняков, находящихся под завалами на шахте «Пионерская».