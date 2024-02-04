В МЧС сообщили о завершении спасательной операции в Лисичанске

Фото: t.me/mchs_official

МЧС России завершило поисково-спасательную операцию на месте обрушения пекарни после удара ВСУ в Лисичанске. Уточняется, что сотрудникам службы удалось спасти 10 человек.

В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни. Сотрудниками МЧС России спасены 10 человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли, — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики Юрий Говтвин сообщил, что в числе погибших оказались беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Он подчеркнул, что объект, по которому пришлась атака, является полностью гражданским.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику и родным граждан, погибших в результате атаки ВСУ на Лисичанск. Он пообещал содействовать скорейшему наказанию ответственных за эту атаку.

Удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску был нанесен днем 3 февраля. В результате атаки обрушилось здание, в котором находилась пекарня. По данным военной комендатуры ЛНР, под завалами могли оказаться до 40 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по Лисичанску «благодарностью» Киева за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза.