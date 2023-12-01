В МЧС опровергли информацию о взрыве газа в Волжском МЧС: в Волжском загорелась квартира на площади 15 «квадратов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В жилом доме в городе Волжском Волгоградской области произошел пожар в одной из квартир, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального управления МЧС России. В результате возгорания пострадал один человек. В ведомстве не подтвердили информацию о взрыве бытового газа, которая появилась ранее.

Поступило сообщение о пожаре в городе Волжском. В доме в одной из квартир горели домашние вещи на площади 15 кв. м. Пострадал мужчина, личность устанавливается. Пожарные расчеты ликвидировали горение в 17:19. Причина пожара устанавливается, — уточнили в МЧС.

До этого городская мэрия сообщила: по предварительным данным, в жилом доме взорвался бытовой газ, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар.

В Сети появились кадры последствий ЧП в Волжском. На них видно, как пламя и черный дым вырываются из окон квартиры, расположенной на последнем этаже дома.

Ранее в городе Котельниково под Волгоградом взрыв бытового газа унес жизнь одного человека. Еще двое жильцов пострадали, в том числе ребенок. После взрыва газа огонь охватил две квартиры. Для ликвидации пожара были направлены 47 специалистов и 24 единицы техники.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Ударной волной в одной из квартир выбило окна. Внутри помещения не было зафиксировано разрушений или возгораний. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры.