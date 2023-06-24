В МЧС опровергли информацию о комендантском часе в Ростовской области

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru

Главное управление МЧС России по Ростовской области опровергло информацию, которая появилась в ряде социальных сетей, о том, что в регионе вводится комендантский час. В ведомстве подчеркнули, что данные являются фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по региону.

В мессенджере Telegram от имени ГУ МЧС России по Ростовской области рассылается информация о введении комендантского часа в регионе. Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области, — сказано в публикации.

По словам представителей МЧС, цель подобных сообщений в том, чтобы посеять панику среди мирных жителей. Там напомнили, что любую поступающую информацию необходимо проверять, а также доверять официальным источникам министерства.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации».

Министерство обороны РФ ранее заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени предпринимателя Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «ударе МО РФ по тыловым лагерям «ЧВК „Вагнер“» не соответствуют действительности. Минобороны назвало это информационной провокацией.