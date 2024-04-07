В МЧС оценили ситуацию с паводком в Оренбургской области МЧС: ситуация с паводком в Оренбургской области остается сложной

Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Паводковая ситуация в Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы, остается тяжелой, заявил заместитель главы МЧС Илья Денисов, передает ТАСС. По его словам, спасатели действуют с учетом сложившейся обстановки.

Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации, — сказал он.

Ранее в Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков, он возглавит операцию по ликвидации последствий прорыва дамбы и паводка. Подчеркивается, что спасательные работы проводятся в круглосуточном режиме.

До этого в администрации Оренбургской области сообщили, что в общей сложности в результате паводка подтопленными оказались 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка. Там уточнили, что из опасной зоны были эвакуированы 4402 человека, среди которых 1115 детей. Также в регионе созданы пункты временного размещения.

Судебный эксперт Олег Дюкарев заявил, что при строительстве дамбы в Орске был допущен ряд нарушений. По его словам, в рамках судебных разбирательств еще в 2013 году была проведена экспертиза, которая установила, что указанные в документах объемы работ не соответствовали полученным результатам.